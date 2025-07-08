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08 июля 2025 в 13:30

Куриная колбаска: вкус детства без химии!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Устали от магазинных колбас с непонятным составом? Попробуйте этот простой рецепт домашней куриной колбасы — вкусной, полезной и безопасной для всей семьи!

Моя семья уже давно перешла на домашние мясные закуски, и эта колбаска стала нашим новым фаворитом. Особенно радует, что дети уплетают ее за обе щеки, а я спокойна за их здоровье!

Ингредиенты

  • Куриное мясо (бедра/грудка) — 400 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Свекольный сок — 2 ст. л.
  • Желатин — 15 г
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Соль, перец — по вкусу

Отварите курицу с чесноком и лаврушкой 35–40 минут. Бульон процедите, растворите в нем желатин. Мясо отделите от костей, взбейте в блендере со свекольным соком и бульоном.

Перелейте массу в форму из обрезанной пластиковой бутылки, охлаждайте 3 часа (лучше оставить на ночь). Получается нежная, ароматная колбаса, которая отлично режется и идеально подходит для бутербродов.

Совет: для более насыщенного цвета добавьте чуть больше свекольного сока. Приятного аппетита и здорового питания!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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