Куриная колбаска: вкус детства без химии!

Устали от магазинных колбас с непонятным составом? Попробуйте этот простой рецепт домашней куриной колбасы — вкусной, полезной и безопасной для всей семьи!
Моя семья уже давно перешла на домашние мясные закуски, и эта колбаска стала нашим новым фаворитом. Особенно радует, что дети уплетают ее за обе щеки, а я спокойна за их здоровье!
Ингредиенты
- Куриное мясо (бедра/грудка) — 400 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Свекольный сок — 2 ст. л.
- Желатин — 15 г
- Лавровый лист — 1 шт.
- Соль, перец — по вкусу
Отварите курицу с чесноком и лаврушкой 35–40 минут. Бульон процедите, растворите в нем желатин. Мясо отделите от костей, взбейте в блендере со свекольным соком и бульоном.
Перелейте массу в форму из обрезанной пластиковой бутылки, охлаждайте 3 часа (лучше оставить на ночь). Получается нежная, ароматная колбаса, которая отлично режется и идеально подходит для бутербродов.
Совет: для более насыщенного цвета добавьте чуть больше свекольного сока. Приятного аппетита и здорового питания!
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