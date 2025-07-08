Куриная колбаска: вкус детства без химии!

Устали от магазинных колбас с непонятным составом? Попробуйте этот простой рецепт домашней куриной колбасы — вкусной, полезной и безопасной для всей семьи!

Моя семья уже давно перешла на домашние мясные закуски, и эта колбаска стала нашим новым фаворитом. Особенно радует, что дети уплетают ее за обе щеки, а я спокойна за их здоровье!

Ингредиенты

Куриное мясо (бедра/грудка) — 400 г

Чеснок — 3 зубчика

Свекольный сок — 2 ст. л.

Желатин — 15 г

Лавровый лист — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу

Отварите курицу с чесноком и лаврушкой 35–40 минут. Бульон процедите, растворите в нем желатин. Мясо отделите от костей, взбейте в блендере со свекольным соком и бульоном.

Перелейте массу в форму из обрезанной пластиковой бутылки, охлаждайте 3 часа (лучше оставить на ночь). Получается нежная, ароматная колбаса, которая отлично режется и идеально подходит для бутербродов.

Совет: для более насыщенного цвета добавьте чуть больше свекольного сока. Приятного аппетита и здорового питания!

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