Курильщиков предупредили об опасности развития психической болезни

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Ученые из Бристольского университета рассказали, что курение негативно сказывается на ментальном здоровье людей. Согласно проведенному исследованию, вредная привычка увеличивает риск развития шизофрении и депрессии, передает Medical Xpress.

В исследовании приняли участие 627 человек в возрасте от 59 до 90 лет. Согласно полученным данным, риск развития шизофрении среди курящих на 53–127% выше, чем у тех, кто не страдает от вредной привычки.

При этом специалисты отмечают, что курение особенно сильно влияет на развитие психических заболеваний у людей в том случае, если они изначально были предрасположены к их развитию. Также стало известно, что уровень курения у людей, обладающими отклонениями, заметно выше, чем у тех, кто не страдает от подобного рода заболеваний.

Один из авторов исследования, профессор Маркус Мунафо, подчеркнул особую важность этой проблемы.

Больше нет никаких сомнений в том, что курение вредно для психического здоровья, и это должно быть приоритетом в предстоящем плане борьбы против табака, — заявил он.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что профилактические мероприятия, направленные на борьбу с курением и чрезмерным употреблением алкоголя, позволят сохранить в России около 1,2 млн жизней. По его словам, с теми или иными факторами риска связано около 60% случаев заболеваемости и летальных исходов.