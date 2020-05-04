Общество

Курганские власти предложили пострадавшим от COVID-19 поросят или картошку

22:24, 04 мая 2020
Фото: Курганская область - Правительство/facebook.com

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о мерах поддержки граждан при пандемии коронавируса. По его словам, пострадавшим жителям выдадут на выбор семенной картофель, двух поросят или телёнка.

Для животных также дадут запас кормов, написал он в Instagram.

Получателей помощи определят исходя из ситуации. В первую очередь её предоставят потерявшим работу или малообеспеченным.

Поддержка будет оказываться тем, кто ранее этим не занимался либо готов расшириться, подтвердив определенные условия, — заключил он.

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Как писал NEWS.ru, политик Алексей Навальный, опираясь на приложения Сергея Гуриева, Константина Сонина и других известных экономистов, призвал правительство выплатить каждому россиянину по 20 тысяч рублей, а также отменить коммунальные и другие платежи на время пандемии COVID-19. По его словам, денег Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватило бы на несколько месяцев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предложение Навального популизмом.

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