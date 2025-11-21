Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 08:00

Курага, фисташки и курица — неожиданное комбо, которое покоряет: топ-закуска к Новому году, чтобы гости офигели

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эта закуска создана для праздничного стола! Нежные куриные шарики с сырной основой, сладкой курагой и хрустящими фисташками сочетают в себе неожиданные вкусы и точно удивят гостей.

Куриное филе (200 г) отвариваю в подсоленной воде 10 минут, затем остужаю и нарезаю очень мелкими кубиками. Сыр гауда (130 г) натираю на мелкой терке, а курагу (100 г) мелко нарезаю. В большой миске сливочное масло (50 г) комнатной температуры смешиваю с творожным сыром (200 г), лимонным соком (1 ст. л.), соусом шрирача (1 ч. л.), солью и перцем чили, затем взбиваю миксером до однородной кремовой текстуры.

В сырную массу добавляю тертый сыр, курагу и курицу, аккуратно перемешиваю до равномерного распределения и убираю в холодильник на 15–20 минут — так массе будет легче придать форму. Влажными руками формирую небольшие шарики весом около 30 г каждый, обваливаю их в мелко порубленных фисташках (100 г) со всех сторон и снова отправляю в холодильник на 10–15 минут для окончательного охлаждения и стабилизации формы.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

