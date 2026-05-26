Купил арахисовую пасту по акции и не знал, что с ней делать. Пока не испек это печенье — это восторг

Рассыпчатое, с хрустящей корочкой и мягкой серединкой. Это печенье решает проблему завтрака, перекуса и десерта за раз.

Ингредиенты

Мука — 200 г, арахисовая паста — 150 г, сливочное масло — 100 г, сахар — 100 г, яйцо — 1 шт., разрыхлитель — 1 ч. л., корица — 1 ч. л., соль — щепотка.

Как готовлю

Сначала достаю масло, яйцо и пасту из холодильника — им нужно согреться до комнатной температуры, иначе тесто будет комковатым. Смешиваю муку с разрыхлителем, корицей и солью, пока венчиком, откладываю в сторону. Масло взбиваю с сахаром и арахисовой пастой минуты три, до пышности, затем вбиваю яйцо.

Всыпаю сухую смесь и замешиваю мягкое тесто — если липнет к рукам, добавляю ложку муки, но не больше. Убираю колобок в пленку и в холодильник на 20 минут, после этого катаю шарики по 30 г, слегка приплюскиваю их вилкой крест-накрест.

Выпекаю при 180 градусах ровно 10–12 минут, пока края не зарумянятся, — прямо из духовки печенье мягкое, но после остывания станет идеально рассыпчатым.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Скажу сразу: я не был фанатом арахисовой пасты и банку купил по акции из жадности. Это печенье перевернуло мое представление. Оно получилось таким насыщенным и ароматным, что друзья не поверили, что я испек его сам, — думали, купил в магазине. Советую подавать печенье с молоком или черным чаем — классика, которая работает безотказно.