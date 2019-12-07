https://static.news.ru/photo/48e0ed42-1906-11ea-9f37-fa163e074e61_660.jpg Ольга Ярилова Фото: mkrf.ru

В Минкультуры заявили о выполнении регионами девяти из 11 показателей нацпроекта «Культура», запланированных на 2019 год. Речь идёт о строительстве и капремонте учреждений культуры, посещаемости цифровых ресурсов и привлечении волонтёров.

У нас 11 показателей нацпроекта, и сегодня девять выполнены, а некоторые даже перевыполнены в разы. Строительство и капитальный ремонт учреждений культуры, посещаемость цифровых ресурсов, привлечение волонтёров — по всем этим направлениям нам с вами удаётся существенно выйти за рамки плана, — сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

По её словам, на капремонт и реконструкцию 10 театров юного зрителя и театров кукол до 2024 года субъектам Приволжского федерального округа выделено более 1 млрд рублей из федерального бюджета.

Нацпроект «Культура» стал одним из самых успешных в Мордовии, заявил глава региона Владимир Волков. По его словам, в 2019 году в республике построено и отремонтировано 200 объектов, а также открыт республиканский Театр кукол, в котором ремонт проводился впервые за 40 лет.

По увеличению числа обращений к цифровым ресурсам мы перевыполнили план в полтора раза, — сказал Волков.

Напомним, нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», курируется вице-премьером Ольгой Голодец под руководством министра культуры Владимира Мединского.

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