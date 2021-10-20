Куклачёв: кот-наркокурьер может помочь найти преступников

Кот-наркокурьер, найденный в Ивановской области, мог бы помочь полицейским задержать преступников, которые прикрепили запрещённые вещества к его ошейнику, рассказал NEWS.ru глава Театра кошек Юрий Куклачёв. По его словам, полицейским, которые нашли животное, следовало прикрепить на него маячок.

Я думаю, что кот сначала убежит, а потом опять вернётся. Надо было на него просто поставить маячок и всё. Он придёт к тому, кому он нёс этот наркотик, — поделился Куклачёв.

Он отметил, что кошки всегда возвращаются домой и для этого их не нужно специально тренировать. Это использовали белорусские партизаны, которые собирали всех кошек из деревни и держали связь с родными, прилепляя письма на ошейники и отпуская животных.

При этом артист подчеркнул, что в случае с котом-наркокурьером виновато не животное, а люди, которые использовали его инстинкты.

20 октября стало известно, что кот с наркотиками пытался проникнуть в колонию № 4 в посёлке Октябрьском Ивановской области. Однако кто-то заметил необычный груз на животном и оповестил руководство исправительного учреждения.

При досмотре на ошейнике был обнаружен свёрток с пятью граммами марихуаны. Сотрудники правоохранительных органов попытались установить «подельников» кота и адресата посылки, но кот сбежал, когда с него сняли ошейник.