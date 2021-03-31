Куклачёв и Запашный рассказали, будут ли прививать животных от COVID

https://static.news.ru/photo/76a383cc-922f-11eb-b749-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/y_kuklachev

Дрессировщик, народный артист России Юрий Куклачёв и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказали, собираются ли вакцинировать своих животных от коронавируса. Так, кошки театра будут привиты, если вакцинация животных станет обязательной.

Если прикажут, будем прививать. Но мы кошек прививаем уже давно сразу несколькими вакцинами, — рассказал Куклачёв в интервью «Радио 1».

Он также отметил, что животные, как правило, распространяют коронавирус только среди себе подобных и не заражают им человека. Другое же дело, когда слухи о якобы случаях передачи патогена от «братьев наших меньших» к человеку становятся методом спекуляции. По словам артиста, такие недостоверные сведения некоторые распространяют просто с целью обратить на себя внимание.

В то же время Запашный полагает, что информацию о новой вакцине от коронавируса для животных нужно ещё проверить. Он выразил сомнение, что все животные могут заражаться одним видом патогена.

Животные делятся на хищников, травоядных, копытных и других. Говорить о том, что у всех какой-то общий коронавирус, я не взялся бы, — сказал директор Большого государственного цирка.

Он отметил, что есть обязательные прививки, которые делают животным, но это те препараты, которые официально признаны ветеринарным сообществом. Тем не менее Запашный добавил, что дрессировщики всегда стремятся обезопасить животных.

Ранее NEWS.ru писал, что советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала, сколько будет стоить вакцинация домашних животных от коронавируса. Она напомнила, что вакцина двухкомпонентная.