Кухонный фартук без жира: копеечное средство для идеальной чистоты за 45 минут

Жирные брызги и липкий налет способны за пару дней превратить аккуратный фартук в неопрятное зрелище. Но избавиться от загрязнений и защитить поверхность надолго можно с помощью простой домашней смеси.

Соедините пищевую соду и растительное масло в равных пропорциях до состояния густой пасты. Нанесите ее тонким слоем на фартук, уделив особое внимание зонам у плиты и вытяжки. Оставьте на 30–45 минут: масло создаст защитную пленку, а сода растворит загрязнения.

Затем смоченной в теплой мыльной воде губкой аккуратно удалите состав, не прилагая усилий. Протрите поверхность сухим полотенцем — фартук засияет, а защитная пленка останется, препятствуя оседанию нового жира.

