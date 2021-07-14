Кубанские отели не будут выселять не привившихся вовремя туристов
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
20:13, 14 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Гостиницы и отели на Кубани не имеют права выселять туристов, которые официально согласились на прививку, но не сделали её вовремя. Их могут только оштрафовать, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оперативного штаба Краснодарского края.
Отель не уполномочен предпринимать такие действия. Ответственность за несоблюдение условия подписанного согласия лежит на туристе, нарушение добровольного согласия также подпадает под ст. 20.6.1 КоАП РФ, — отметили в штабе.
За нарушение правил для туристов предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае с 1 августа прививку от коронавируса должны будут сделать даже те туристы, которые прибыли на пару дней. Также их обязали сдавать ПЦР-тесты, чтобы приехать в регион.