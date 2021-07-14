Кубанские отели не будут выселять не привившихся вовремя туристов

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Отменять запрет на смертную казнь в России нельзя, поскольку существует риск отправить человека на смерть из-за судебной ошибки. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что понимает чувства тех, кто хочет добиться самого сурового наказания для людей, совершивших преступления в отношении их родных. Не дай бог оказаться на их месте, но убивать? Не...