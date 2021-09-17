Ксения Шойгу раскрыла имя новорождённой дочери

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения рассказала, как назвала новорождённую дочь. В своём Instagram она опубликовала счастливое фото из роддома и сообщила, что они с мужем выбрали имя Милана.

Спасибо большое за поздравления от нас с Миланой Алексеевной, — написала Ксения.

Ксения Шойгу и блогер Алексей Столяров впервые стали родителями. Их первенец появился на свет 17 сентября. Ранее муж Ксении также разместил у себя в Instagram снимок с женой.

ksenia_shoigu/instagram.com

Министр обороны Сергей Шойгу стал дедушкой в третий раз. Первых двух внуков ему родила старшая дочь Юлия.

В декабре 2020 года Ксения Шойгу стала новым президентом Федерации триатлона России. Её избрали на заседании Олимпийского комитета России. Ксения выдвигалась от Федерации триатлона Курской области. Дочь Шойгу до этого имела опыт спортивного администрирования: она была соосновательницей спортивного проекта «Гонка Героев», ныне существующего под брендом «Лига Героев».