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21 июля 2026 в 09:51

Крыжовник больше не в варенье — печем кекс с карамельной корочкой и ягодной кислинкой

Фото: D-NEWS.ru
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Обычно крыжовник уходит на компоты, но я нашел рецепт, который переворачивает представление о выпечке. Сладкое, но не приторное тесто, ягоды, которые взрываются кислинкой, и хрустящая посыпка из масла и овсянки. Этот кекс хорош и на завтрак, и к вечернему чаепитию — обязательно даю ему остыть, чтобы не обжечься.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 225 г, сахар тростниковый — 165 г, овсяные хлопья — 70 г, масло сливочное — 165 г, крыжовник — 150 г, яйцо куриное — 2 шт., разрыхлитель теста — 1 ч. л., ванильный экстракт — 0,5 ч. л., соль — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Сначала рублю холодное масло (50 г) с 50 г сахара, овсянкой и 50 г муки в крошку — отправляю в холодильник. Тем временем взбиваю миксером мягкое масло с оставшимся сахаром до пышности, по одному ввожу яйца и ваниль. Постепенно подсыпаю муку, соль и разрыхлитель, мешаю до однородности. Важно аккуратно вмешать ягоды, чтобы они не помялись. Выкладываю тесто в форму, сверху щедро посыпаю охлажденной крошкой и отправляю в духовку на 35 минут при 180 °C. Готовому кексу даю 10 минут остыть в форме, потом перекладываю на решетку — теплым он нежнее всего.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Первое, что меня поразило, — контраст текстур: нежнейшее, тающее тесто и вдруг — взрыв кисловатого крыжовника на языке. А сверху хрустит овсяно-карамельная корочка, как любимое печенье. Кекс получился идеальным: не сухой, не сырой. Мой совет: подавайте его чуть теплым, полив растопленным сливочным маслом — вкус станет еще ярче.

Проверено редакцией
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