«Крымскую платформу» назвали ширмой для отмывания денег

Решения, принятые в ходе саммита «Крымская платформа», не имеют юридической силы, а само мероприятие — всего лишь ширма для отмывания денег. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, сообщает РИА Новости.

Он назвал саммит апофеозом международной деятельности украинских властей, отметив, что на него были приглашены политики, «которые ничего не решают».

Принятые решения никакой юридической силы не имеют и никому не нужны, — сказал Крючков.

Саммит «Крымская платформа» начался 23 августа. В нём приняли участие представители свыше 40 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что с этого момента начинается обратный отсчёт до «возвращения» Крыма. Он анонсировал принятие декларации по полуострову, которая будет открыта для подписания всеми желающими странами.

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал мероприятие нелогичным и бессмысленным. По его словам, у Киева нет шансов на возвращение полуострова.

В Кремле расценили саммит как недружественный по отношению к России. Там отметили, что Москва не станет реагировать на 30-летие независимости Украины.