Критика СВО, НТВ, отъезд из России: где сейчас журналист Алексей Пивоваров

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алексей Пивоваров

Журналист Алексей Пивоваров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уехал из России в 2022 году. Чем он занимается сейчас, как живет?

Чем известен Пивоваров

Алексей Пивоваров родился 12 июня 1974 года в Москве. Журналистское образование он получил на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. В студенческие годы Пивоваров был ведущим на радиостанции «Максимум».

С 1993 по 2004 год, вплоть до закрытия, он работал корреспондентом в авторской программе Леонида Парфенова «Намедни» на канале НТВ.

Помимо этого, он работал в других передачах на НТВ. В дни теракта на Дубровке в конце октября 2002 года Пивоваров вел несколько экстренных выпусков программы «Сегодня».

В 2003–2004 годах — работал в передаче «Страна и мир», с января 2005 года — в программе «Сегодня 22:00», с сентября 2005 года — был ведущим проекта «Сегодня».

В 2006 году Пивоваров получил орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени за его вклад в отечественную журналистику. В том же году он создал авторскую передачу «Авиаторы» на НТВ. Проект закрылся в 2001 году.

В 2008 году журналист занял должность руководителя вечерних информационных программ на НТВ. Также работал над созданием документальных проектов, в том числе военной тематики.

В 2013 году Пивоваров ушел с НТВ. С того момента и до 2016 года он работал медиаменеджером и продюсером медиахолдинга СТС.

В 2016 году Пивоваров занял должность генерального продюсера RTVi, а в 2019 году начал свой журналистский YouTube-проект «Редакция», который ведет до сих пор.

В 2020 году он покинул пост главного редактора RTVi, сосредоточившись на собственных проектах.

В 2022 году, по данным СМИ, журналист уехал из России в ОАЭ.

Что известно о личной жизни Пивоварова

В 2005 году Алексей Пивоваров женился на коллеге Анне Шнайдер.

Известно, что у пары есть сын Иван. Другие подробности личной жизни он не раскрывает.

Что Пивоваров говорил про спецоперацию

Алексей Пивоваров не поддержал проведение спецоперации и действия российских властей.

По его мнению, «логика покинула Российскую Федерацию».

Почему Пивоварова признали иноагентом

Информация об отъезде Алексея Пивоварова в ОАЭ появилась в 2022 году. В том же году журналист был внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.

Его признали иноагентом из-за рекламного дохода от Google и перевода от учредителей премии «Редколлегия». Редакция Telegram-канала Baza выяснила, что, по версии Минюста, первая транзакция размером около $2 тысяч поступила Пивоварову в феврале 2020 года от компании Sreda Foundation, зарегистрированной на Бермудских островах — организации-учредителя премии для российских журналистов «Редколлегия».

Также журналист получил $47,5 тысячи от немецкой вертолетной корпорации Startrade Heli, а с 2019 по 2021 год получал рекламные доходы от Google в общем размере $91,5 тысячи.

Чем сейчас занимается Пивоваров

Алексей Пивоваров продолжает работать над своим YouTube-проектом. Его канал насчитывает более четырех миллионов подписчиков.

Он подчеркивал, что не собирается уходить из журналистики.

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