Криминалист рассказал о поведении при встрече с беглым заключённым

При встрече с беглым заключённым необходимо срочно обратиться в правоохранительные органы и не предпринимать самостоятельных действий. Об этом «Москве 24» рассказал бывший оперативный сотрудник столичного управления МВД по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов.

Самому никаких мер принимать не нужно, потому что это может закончиться печально. Тем людям уже терять нечего по сути. Они будут оказывать любое сопротивление, — отметил криминалист.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре задержан ещё один сотрудник изолятора временного содержания (ИВС), откуда сбежали пятеро заключённых. Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Также стало известно, кто мог передать сбежавшим из ИВС гаечный ключ. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что заключённые, сбежавшие из подмосковного ИВС, могли получить гаечный ключ от адвоката.