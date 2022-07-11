Кричал «это армия»: стали известны подробности нападения на детский лагерь Ворвавшийся в детский лагерь под Ульяновском мужчина бил мальчиков и повторял: «Это армия»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ворвавшийся в детский лагерь «Волжанка» под Ульяновском мужчина бил мальчиков, заставлял их отжиматься и чистить зубы, сообщил отец одного из ребят Александр в разговоре с «360». Детям помладше напавший давал пощечины, а старших бил по голове. При этом он ругался и повторял фразу: «Это армия».

Мужчина построил тех, кто снизу, скинул их с кровати. Потом заметил тех, кто сверху, начал трясти кровать, сказал: «Всем слезать, а то всё поломаю». Построил их по росту, говорит: «Идёте быстро, на скорость, умываться и чистить зубы». Много ругался матом, повторял: «Это армия», — рассказал Александр.

Затем незнакомец стал требовать детей назвать их фамилии, промолчавшему дал пощёчину, потребовал повторить фамилию громче и снова ударил. Тех, кто постарше, от 11 лет, он «прямо побил», сообщил Александр. По его словам, напавшего никто из взрослых не остановил, он мог совершить что угодно.

Отец ребёнка отметил, что после произошедшего в лагере решили подключить сигнализацию и ввести ночное дежурство.

Но разве оно не должно было быть раньше? И почему не была закрыта дверь? Мы спросили у вожатых, они говорят: не закрывали, чтобы кто-то мог ходить, но сейчас решили закрывать, — сказал Александр.

Родители других детей решили их в лагерь больше не отправлять, сам Александр не настроен так однозначно, при этом его сын вместе ещё с одним мальчиком не пострадали.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали 23-летнего Максима Мартынова, подозреваемого в нападении на воспитанников детского лагеря. Накануне он сказал своим друзьям, что хочет «найти себе ребенка», после чего отправился на территорию учреждения. Его невеста объяснила, что у мужчины «сносит крышу, когда он выпьет».