Кремль: тема QR-кодов не была ключевой в беседе Путина и главы «Аэрофлота»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что во время встречи Владимира Путина с главой «Аэрофлота» Михаилом Полубояриновым поднимался вопрос о введении с 1 февраля QR-кодов о вакцинации для осуществления авиаперелётов гражданами страны. Однако этой теме не было посвящено основное внимание во время беседы, сообщил ТАСС. Прежде всего разговор вёлся о показателях работы компании в период пандемии коронавируса и возможности выхода перевозчика из кризисной ситуации.

Что касается QR-кодов, конечно, они упоминались (во время встречи Путина с главой «Аэрофлота». — NEWS.ru), но главным образом это предмет проработки в рамках прохождения [в Госдуме правительственных] законопроектов. <...> Это не было во главе угла встречи с Полубояриновым, — отметил Песков.

Он добавил, что основной темой встречи были показатели авиакомпании на фоне пандемии и перспективы выхода «Аэрофлота» из кризисной ситуации. Также стороны затронули проекты развития авиаперевозчика.

Ранее сообщалось о том, что правительством РФ было внесено на рассмотрение в Госдуму два законопроекта, которые касаются темы использования QR-кодов вакцинированных и переболевших коронавирусом для перемещений в транспорте, а также в общественных местах. Предполагается, что закон полностью вступит в силу не позднее 1 февраля. До этого момента в стране будет действовать переходный период. Внедрение сертификатов с QR-кодом связано со сложной ситуацией с COVID-19 и будет действовать до 1 июня 2022 года.