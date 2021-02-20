Кремль предпочитает увидеть на Лубянке памятник Невскому

https://static.news.ru/photo/4e696d0e-7439-11eb-9a3c-96000091f725_660.jpg Николай Черкасов в роли Александра Невского Фото: Скрин с видео Классика советского кино (официальный канал) /youtube.com

Кремль и мэрия Москвы уже определились с приоритетным вариантом относительно памятника на Лубянской площади. Они предпочти бы, чтобы там стоял монумент князю Александру Невскому.

Ранее писатели, блогеры и журналисты, в числе которых оказались Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева и Захар Прилепин, подписали обращение к столичному градоначальнику о возвращении памятника советскому политическому функционеру и основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве.

Как сообщили источники, близкие к Кремлю и мэрии Москвы, власти поддерживают идею установки нового памятника — Невскому. По мнению одного из собеседников, памятник Дзержинскому обрёл своё место в парке «Музеон», сообщает Русская служба BBC.

Памятник Дзержинскому был установлен на Лубянке в 1958 году. В ходе путча в 1991 году противники ГКЧП пытались его снести. В итоге столичные власти приняли решение о демонтаже монумента.

В РПЦ назвали инициативу по возвращению памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь «показателем исторической амнезии». Как заявил замуправделами Московской патриархии РПЦ епископ Савва (Тутунов), за установку памятника выступают не только «фанатики советского прошлого», но и люди, которым нужен символ суровой и справедливой мощи государства. При этом эти люди не вникают «в суть персонажа».

Владыка считает, что необходимо «лечение исторической амнезии», которая не даёт увидеть символ державы в таких «великих мужах нашей страны, как Иван III или, ближе к теме, Бенкендорф», писал NEWS.ru.