РПЦ прокомментировала идею вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

https://static.news.ru/photo/3c1016e0-7113-11eb-ae75-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Шустов/РИА Новости

Инициатива по возвращению памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь является «показателем исторической амнезии». Об этом заявил замуправделами Московской патриархии РПЦ епископ Савва (Тутунов).

Ранее писатели, блогеры и журналисты подписали обращение к столичному градоначальнику о возвращении памятника советскому политическому функционеру и основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. Среди подписантов — Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Александр Проханов, Сергей Аксёнов, Леся Рябцева, Екатерина Рейферт и другие.

Возобновление пропаганды в пользу памятника Дзержинскому на Лубянской площади является показателем не только мифологизации советского периода и конкретного персонажа, но является также показателем исторической амнезии в отношении периода до 1917 года, — написал епископ Савва в своём Telegram-канале.

По его мнению, за установку памятника выступают не только «фанатики советского прошлого», но и люди, которым нужен символ суровой и справедливой мощи государства. При этом эти люди не вникают «в суть персонажа».

Владыка считает, что необходимо «лечение исторической амнезии», которая не даёт увидеть символ державы в таких «великих мужах нашей страны, как Иван III или, ближе к теме, Бенкендорф».

Да что увидеть — просто вспомнить о них, — отметил епископ.

Памятник Дзержинскому был установлен на Лубянке в 1958 году. В ходе путча в 1991 году противники ГКЧП пытались его снести. В итоге столичные власти приняли решение о демонтаже монумента.

В настоящее время памятник находится в парке искусств «Музеон». Предложения о его возврате на место уже неоднократно высказывались различными политиками и партиями. Например, в сентябре 2020 года.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы предложат жителям столицы проголосовать за то, какой памятник будет украшать центр Лубянской площади. Голосование будет инициировано комиссией Общественной палаты города по развитию гражданского общества и общественному контролю. В качестве вариантов жителям столицы предложат на выбор памятники основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, князю Александру Невскому, царю Ивану III, генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову и другие.