Кремль переадресовал вопрос о портрете Ягоды в зале, где судили Навального

https://static.news.ru/photo/7ede52b4-5a4f-11eb-b9f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал МВД вопрос о портрете одного из руководителей НКВД Генриха Ягоды, висящем в зале, где проходило слушание по делу Алексея Навального.

Ранее в Сети появились снимки помещения в Химках, в котором 18 января проходило заседание. На фотографиях видно, что на стене висит этот портрет.

По словам Пескова, едва ли президент страны знает, «какие портреты висят в каких помещениях — в Химках или других регионах», передаёт ТАСС.

Если вам интересны какие-то ассоциативные вопросы, связанные с теми или иными портретами на стенах в отделениях полиции, то вы можете обратиться к МВД. Это не наш вопрос точно, — заявил он журналистам.

Кроме того, отвечая на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что Росатом намерен установить статую другого наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии в павильоне атомной энергии на ВДНХ, пресс-секретарь отметил, что «об этом нужно спрашивать». А это, по его словам, прерогатива журналистов.

Думаю, это многим будет интересно. Это ваша прерогатива — спросить и получить ответ, — сказал Песков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной ерундой сообщения, что российский лидер Владимир Путин «боится» оппозиционера Алексея Навального, поэтому его сразу же задержали по возвращении в Россию.