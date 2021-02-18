Кремль не знает о нехватке вакцин от коронавируса в каком-либо из регионов

https://static.news.ru/photo/dd173e92-71d1-11eb-af4d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти не знают о нехватке вакцин против коронавирусной инфекции в каком-либо регионе страны.

Мы не располагаем информацией о том, что где-то в каких-то регионах <...> сложился дефицит вакцины. Просто ещё разгоняется, скажем так, разгоняется внутренний спрос на эту прививку, — ответил представитель Кремля журналистам на вопрос о темпах вакцинации.

В Москве нет никакого дефицита вакцины. Песков предположил, что есть сильный ажиотаж. По его словам, вакцинация происходит отточенно, без очередей. Он не исключил, что такая же ситуация может быть в ряде других регионов.

Песков отметил, что вакцинация внутри страны является приоритетной. Мобилизованы все производственные мощности, они работают на внутренний рынок. Представитель Кремля подчеркнул, что спрос на поставку российской вакцины за рубеж действительно высок. Идёт активная работа по запуску производства российской вакцины в ряде стран.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прививку от коронавирусной инфекции сделали 600 тысяч москвичей. По его словам, в ближайшее время стартуют несколько крупномасштабных исследований, которые будут касаться вакцинации от коронавируса, их проведут власти столицы совместно с центром имени Гамалеи.

Как писал NEWS.ru, в Петербурге более 150 тысяч человек привились от COVID-19. Власти отмечают нарастание темпов вакцинации. Так, 12 февраля в Северной столице был установлен местный рекорд по числу введений вакцины за сутки: 11 663 человека получили препарат, 2389 из них — вторую дозу.