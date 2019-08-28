Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Кремлю неизвестно об увольнении помощника главы УФСБ по столице Марата Медоева, который фигурировал в расследовании журналиста Ивана Голунова о московском похоронном бизнесе.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, это не тот вопрос, которым должна заниматься администрация президента.

Мы не знаем, кто это, мы не знаем, почему он покинул свою должность и где он работает, — подчеркнул он.

Так он прокомментировал сообщение об увольнении Медоева, которое опубликовало издание РБК со ссылкой на источники. 

Как утверждал Голунов, люди, близкие к Медоеву, контролировали почти все московские кладбища и подразделения «Ритуала».

Ранее News.ru писал, что в связи с делом Голунова с должностей были сняты два генерала — глава УВД по ЗАО Андрей Пучков и руководитель управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин.

News.ru в соцсетях