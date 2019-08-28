https://static.news.ru/photo/e7f6eaf6-c985-11e9-ba64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Кремлю неизвестно об увольнении помощника главы УФСБ по столице Марата Медоева, который фигурировал в расследовании журналиста Ивана Голунова о московском похоронном бизнесе.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, это не тот вопрос, которым должна заниматься администрация президента.

Мы не знаем, кто это, мы не знаем, почему он покинул свою должность и где он работает, — подчеркнул он.

Так он прокомментировал сообщение об увольнении Медоева, которое опубликовало издание РБК со ссылкой на источники.

Как утверждал Голунов, люди, близкие к Медоеву, контролировали почти все московские кладбища и подразделения «Ритуала».