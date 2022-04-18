Кравцов: с 1 сентября в школах в начале недели будут исполнять гимн России

Со следующего учебного года в российских школах в начале недели будет исполняться гимн России, заявил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, во время исполнения российского гимна будут также поднимать государственный флаг. Его цитирует ТАСС.

С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие государственного флага, — сказал он.

Ранее Кравцов в ходе всероссийского школьного форума «Сила в правде!» заявил, что Министерство просвещения намерено ввести изучение истории в школах с первого класса. По его словам, это позволит «сохранить историческую память» и не допустить предвзятого отношения к народам России и Белоруссии. Как пояснили в пресс-службе ведомства, инициатива подразумевает «использование всех возможностей школьной программы».

Заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров, комментируя в беседе с NEWS.ru заявление главы Минпросвещения, отметил, что для изучения истории с первого класса детям необходим «минимальный жизненный опыт», которого у них практически нет. По его мнению, часть школьников в первом классе «ещё не умеют толком читать и писать, а изучение истории требует хоть какого-то элементарного овладения данными навыками».

В конце марта помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по вопросам исторического просвещения сообщил, что в российских школах следует вводить практику воспевания государственных символов по аналогии с США. По его мнению, аналогичную систему необходимо внедрить в российских школах «прямо сейчас, прямо сегодня». Он выступил с инициативой от имени комиссии направить эту рекомендацию в Минпросвещения России. Члены комиссии поддержали эту инициативу единогласно.