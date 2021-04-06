«Готовы к любой ситуации»: Кравцов верит, что «Сферум» успешно заменит Zoom

https://static.news.ru/photo/e8234b72-977f-11eb-a503-96000091f725_660.jpg Фото: Sven Kanz/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Компания Zoom Video Communications запретила продавать доступ к популярному сервису онлайн-конференций российским государственным учреждениям и компаниям. Но это, считает глава Минпросвещения Сергей Кравцов, не должно помешать работе образовательных учреждений, поскольку приоритет будет отдаваться разрабатываемой российской системе видеоконференций «Сферум».

У нас есть наша отечественная система «Сферум», которую мы как раз недавно презентовали, это наша отечественная система видео-конференц-связи, поэтому мы готовы к любой ситуации. И, конечно, мы больше будем ориентироваться на наше программное обеспечение, — приводит слова Кравцова ТАСС.

Сергей Кравцов анонсировал создание этой системы ещё в январе. Он напомнил о внедрении в России цифровой образовательной среды, которая предполагает создание видеосистемы конференц-связи, социальной сети и электронных учебных материалов. Платформу, объединяющую эти элементы, назвали «Сферум», её уже успешно протестировали в Московской области.

Как ранее писал NEWS.ru, сенатор Александр Башкин заявил, что в условиях ограничения доступа российских государственных учреждений к Zoom не исключена блокировка сервиса на территории страны. По его словам, это будет ответной мерой.