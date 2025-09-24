Краснодарский соус с секретом: быстрый рецепт с яблочным пюре и пряностями, который легко приготовить дома

Краснодарский томатный соус узнают с первой ложки. Его вкус мягче и богаче, чем у привычных заготовок, а секрет кроется в яблочном пюре и сочетании специй. При этом готовить его можно без долгого уваривания и стерилизации — всё значительно проще и быстрее.
Ингредиенты:
- помидоры — 5 кг;
- яблоки — 1,2–1,5 кг;
- лук — 200–250 г;
- чеснок — 1 головка;
- сахар — 350–400 г (по вкусу);
- уксус 9% — 120 г;
- соль — 3 ст. л.;
- мускатный орех — щепотка;
- паприка сладкая — 1 ч. л.;
- гвоздика сухая — 5–6 зонтиков;
- черный перец горошком — 5–7 шт.
Как приготовить соус
Шаг 1. Подготовка продуктов.
Томаты вымойте, разрежьте на крупные куски и снимите кожицу. Яблоки очистите от сердцевины и кожуры. Лук и чеснок очистите.
Шаг 2. Варка основы.
Сложите все ингредиенты в большую кастрюлю, добавьте немного воды, чтобы прикрыть дно. Варите 20 минут до мягкости. Затем слегка остудите и протрите через сито или измельчите блендером.
Шаг 3. Отделение массы.
Оставьте полученное пюре на 1–2 часа. Оно расслоится: лишнюю жидкость с поверхности слейте, оставив густую основу.
Шаг 4. Добавление специй.
Измельчите лук и чеснок, соедините их с томатно-яблочной пастой. Добавьте соль, сахар, уксус и пряности.
Шаг 5. Томление.
Доведите смесь до кипения и проварите 5 минут. Остудите, снова закипятите и выключите. Повторите этот процесс трижды. Соус станет густым за счёт пектинов, сохранив при этом насыщенный вкус.
Шаг 6. Заготовка.
Горячий соус разлейте по стерилизованным банкам, закройте крышками и переверните вверх дном.
Такой вариант соуса экономит время, сохраняет яркий томатный вкус и при этом остаётся узнаваемо «краснодарским».
