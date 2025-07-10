Крапивное заговенье 11 июля: приметы, запреты и обряды для защиты дома

11 июля — крапивное заговенье: последний день, когда крапива обладает максимальной силой. По народным верованиям, ею обязательно нужно подмести полы во всем доме, выгоняя негатив и болезни. Собранную крапиву собирали в веники, вешали у дверей, на чердаках и в хлевах — как щит от нечистой силы. Хозяйки варили из нее щи — последние в году, ведь после 11 июля растение теряет целебные свойства. Также в этот день начинали копать молодой картофель, завершая цикл весенних посадок.
Погодные приметы этого дня служили крестьянам долгосрочным прогнозом
Если кукушка перестала куковать — жди ранней и снежной зимы.
Лес шумит без ветра — к затяжным дождям.
Листья начали опадать — осень придет рано, и к сентябрю деревья оголятся.
Вода в колодцах прибывает — ненастье продлится несколько дней.
Клен «плачет» (выделяет сок) — через 3–4 дня будут осадки.
Поведение птиц и зверей тоже подсказывало, чего ждать от природы
Скот сбивается в кучу — готовьтесь к непогоде.
Сорока держится близ домов — скоро дождь.
Соловей поет в последний раз — завершается цикл весенне-летних песен.
Категорические запреты 11 июля связаны с мистическими рисками
Не спите днем — это сулит головные боли и утрату энергии.
Не стригите детей — иначе навлечете на них болезни.
Не возвращайте долги — отдадите вместе с деньгами свою удачу.
Не любуйтесь радугой — это к разочарованиям.
Не сквернословьте и не ссорьтесь — конфликты в этот день притягивают долгие неудачи.
А вот ночью следовало искать цветущий петров крест, или чешуйник, — вырванный с корнем, он, по поверьям, избавлял от бед и указывал путь к кладам. Сны с 10 на 11 июля считались вещими: если не сбылись за три дня — не сбудутся вовсе.
Эти наблюдения, собранные поколениями земледельцев и ведунов, показывают, как тонко наши предки чувствовали связь между природой и человеческой судьбой. Даже сегодня их мудрость помогает замечать знаки, которые мы часто пропускаем в суете.
Ранее мы рассказали, к чему снится дом.