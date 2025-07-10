Крапивное заговенье 11 июля: приметы, запреты и обряды для защиты дома

Приметы на 11 июля — что можно и нельзя делать в День крапивного заговенья

11 июля — крапивное заговенье: последний день, когда крапива обладает максимальной силой. По народным верованиям, ею обязательно нужно подмести полы во всем доме, выгоняя негатив и болезни. Собранную крапиву собирали в веники, вешали у дверей, на чердаках и в хлевах — как щит от нечистой силы. Хозяйки варили из нее щи — последние в году, ведь после 11 июля растение теряет целебные свойства. Также в этот день начинали копать молодой картофель, завершая цикл весенних посадок.

Погодные приметы этого дня служили крестьянам долгосрочным прогнозом

Если кукушка перестала куковать — жди ранней и снежной зимы.

Лес шумит без ветра — к затяжным дождям.

Листья начали опадать — осень придет рано, и к сентябрю деревья оголятся.

Вода в колодцах прибывает — ненастье продлится несколько дней.

Клен «плачет» (выделяет сок) — через 3–4 дня будут осадки.

Поведение птиц и зверей тоже подсказывало, чего ждать от природы

Скот сбивается в кучу — готовьтесь к непогоде.

Сорока держится близ домов — скоро дождь.

Соловей поет в последний раз — завершается цикл весенне-летних песен.

Категорические запреты 11 июля связаны с мистическими рисками

Не спите днем — это сулит головные боли и утрату энергии.

Не стригите детей — иначе навлечете на них болезни.

Не возвращайте долги — отдадите вместе с деньгами свою удачу.

Не любуйтесь радугой — это к разочарованиям.

Не сквернословьте и не ссорьтесь — конфликты в этот день притягивают долгие неудачи.

А вот ночью следовало искать цветущий петров крест, или чешуйник, — вырванный с корнем, он, по поверьям, избавлял от бед и указывал путь к кладам. Сны с 10 на 11 июля считались вещими: если не сбылись за три дня — не сбудутся вовсе.

Эти наблюдения, собранные поколениями земледельцев и ведунов, показывают, как тонко наши предки чувствовали связь между природой и человеческой судьбой. Даже сегодня их мудрость помогает замечать знаки, которые мы часто пропускаем в суете.

Ранее мы рассказали, к чему снится дом.