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06 июля 2025 в 12:24

Крабовые бутерброды: вкус детства за 10 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаете, что я готовлю, когда неожиданно приходят гости? Эти невероятно вкусные бутерброды с крабовыми палочками! Они такие простые, но всегда вызывают восторг.

Секрет в идеальном сочетании нежного плавленого сыра, пикантного чеснока и сладковатых крабовых палочек. А главное — готовятся они буквально за несколько минут!

Ингредиенты

  • Хлеб — 6 ломтиков
  • Крабовые палочки — 100 г
  • Плавленый сырок — 80 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Чеснок — 1 зубчик

Сначала подрумяньте хлеб на сковороде с небольшим количеством масла. Крабовые палочки и сыр натрите на мелкой терке, добавьте раздавленный чеснок и оставшееся масло — получится ароматная кремообразная начинка.

Щедро намажьте ее на теплые тосты. Если хотите больше пикантности, добавьте еще чеснока. Эти бутерброды хороши и теплыми, и холодными — в любом случае получается вкусно!

Кто сказал, что арбуз можно только резать и есть? Я открыла для себя потрясающий способ подачи этой ягоды — в хрустящей ореховой панировке! Это блюдо стало настоящей сенсацией на моих летних вечеринках.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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