Крабовые бутерброды: вкус детства за 10 минут!

Знаете, что я готовлю, когда неожиданно приходят гости? Эти невероятно вкусные бутерброды с крабовыми палочками! Они такие простые, но всегда вызывают восторг.

Секрет в идеальном сочетании нежного плавленого сыра, пикантного чеснока и сладковатых крабовых палочек. А главное — готовятся они буквально за несколько минут!

Ингредиенты

Хлеб — 6 ломтиков

Крабовые палочки — 100 г

Плавленый сырок — 80 г

Сливочное масло — 50 г

Чеснок — 1 зубчик

Сначала подрумяньте хлеб на сковороде с небольшим количеством масла. Крабовые палочки и сыр натрите на мелкой терке, добавьте раздавленный чеснок и оставшееся масло — получится ароматная кремообразная начинка.

Щедро намажьте ее на теплые тосты. Если хотите больше пикантности, добавьте еще чеснока. Эти бутерброды хороши и теплыми, и холодными — в любом случае получается вкусно!

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