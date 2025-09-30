Врач озвучил, сколько сала можно съедать за день

Врач озвучил, сколько сала можно съедать за день Гастроэнтеролог Сластен: в день можно употреблять максимум 20–30 граммов сала

Для поддержания здоровья нужно уменьшить потребление сала, заявила врач- гастроэнтеролог Юлия Сластен. По ее словам, суточная норма этого продукта для взрослого человека не должна превышать 20–30 граммов, пишет РИА Новости.

Современные медицинские рекомендации допускают включение животных жиров в рацион в ограниченных количествах. Важным условием является отсутствие заболеваний печени, желчного пузыря и выраженного атеросклероза.

Рекомендации врачей допускают употребление животных жиров, включая сало, но в ограниченных количествах — не более 20–30 граммов продукта в день, — указала врач.

Для детей младше семи лет сало не рекомендуется, а после этого возраста допустимо употребление 10–15 граммов не чаще двух раз в неделю. Сластен подчеркнула, что сало лучше сочетать с овощами и продуктами, богатыми клетчаткой, для облегчения процесса усвоения. Польза продукта заключается в содержании жирорастворимых витаминов А, Е и D, которые поддерживают работу иммунной системы.

Пищевая ценность сала составляет около 770–800 килокалорий на 100 граммов продукта. Основу составляют насыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты, включая олеиновую кислоту, благотворно влияющую на липидный обмен.

Однако чрезмерное употребление сала может повышать уровень холестерина и увеличивать риск развития атеросклероза. Соблюдение рекомендованных норм позволяет получить пользу от продукта без вреда для здоровья.

Ранее сообщалось, что взрослым людям рекомендуется употреблять не более 300–400 граммов огурцов в день, что соответствует одному-двум средним овощам. Хотя огурцы на 95% состоят из воды и содержат полезные микроэлементы, их чрезмерное потребление может вызывать метеоризм.