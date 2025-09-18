«Интервидение-2025»
18 сентября 2025 в 16:32

Крабовая революция за 10 минут: кладу в этот салат один фрукт для бомбезного вкуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат сочетает в себе нежность крабовых палочек, свежесть апельсина и пикантность чеснока, создавая неповторимый вкусовой букет. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают его идеальным выбором для быстрого ужина или внезапного прихода гостей. Блюдо получается легким, сочным и удивительно гармоничным по сочетанию текстур и вкусов.

Для приготовления потребуется 7 крабовых палочек, 1 апельсин, 4 яйца, 1 зубчик чеснока, 100 г консервированной кукурузы и 100–150 г сметаны. Яйца предварительно отваривают вкрутую и очищают. Крабовые палочки размораживают и нарезают небольшими ломтиками. Апельсин очищают от кожуры и пленок, дольки нарезают кубиками. Чеснок мелко рубят. Все подготовленные ингредиенты соединяют в миске, добавляют кукурузу и заправляют сметаной. Аккуратно перемешивают и подают в салатнике. Ключевой секрет успеха — сочетание сладости кукурузы и апельсина с пикантностью чеснока и нежностью крабовых палочек. Сметана в качестве заправки подчеркивает вкус и не перебивает другие ингредиенты. Салат можно украсить зеленью или дольками апельсина.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
рецепты
салаты
крабовые палочки
апельсины
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
