Захарова пригрозила Токио ответом на санкции Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа санкции Японии

Москва не оставит без ответа санкции Токио, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, российская сторона будет принимать адекватные контрмеры.

Очередные недружественные действия Японии не останутся без ответа, но наш ответ будет продуманным и исходить будет из национальных интересов. Мы будем и дальше принимать адекватные контрмеры, в том числе и асимметричного характера, — подчеркнула Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин продлил ответные санкции до конца 2027 года. Ограничения будут действовать на ввоз и вывоз определенной продукции. Соответствующий указ был впервые подписан главой государства 8 марта 2022 года.

Стало известно, что Евросоюз может представить 19-й пакет антироссийских санкций 19 или 22 сентября. По данным источников, перечень ограничений могут обнародовать и раньше. Ограничения могут коснуться не только России, но и китайских компаний.