КПРФ призвала обратиться к Путину с просьбой не драпировать мавзолей

https://static.news.ru/photo/d073ab42-a992-11ea-9d26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фракция КПРФ разработала проект постановления Госдумы об обращении к президенту РФ Владимиру Путину в преддверии парада Победы 24 июня.

В целях сохранения исторической достоверности Московского Кремля в том виде, каким он запомнился участникам и свидетелям легендарного Парада Победы <…> не скрывать мавзолей В. И. Ленина за драпировкой, — говорится в тексте проекта, процитированного ТАСС.

Отмечается, что коммунисты регулярно обращаются с просьбой отказаться в день парада Победы 9 мая от драпировки мавзолея Ленина. В этом году парад был перенесён на 24 июня из-за пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, телеведущий Дмитрий Киселёв заявил о чрезмерном количестве памятников коммунистическому вождю Владимиру Ленину, предложив сохранить только «монументальные произведения». По мнению ведущего, несправедливо, что в стране около 100 тысячи ленинских монументов, а число памятников Александру Пушкину или Петру Великому исчисляется лишь десятками.