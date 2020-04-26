Киселёв предложил сносить памятники Ленину

https://static.news.ru/photo/2840c5d4-87e8-11ea-879d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Киселёв Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Телеведущий Дмитрий Киселёв заявил о чрезмерном количестве памятников коммунистическому вождю Владимиру Ленину, предложив сохранить только «монументальные произведения».

Киселёв выступил в своей еженедельной итоговой программе на «России 1». Ведущий посетовал, что Ленин — «фигура раздора и сомнений», но его мавзолей охраняет ФСО, за мумией следит профильный институт, а памятники охраняются государством.

Если оценивать в рыночных категориях, то доля статуй Ленина монопольна. <...> Надо пропорции изменить — сохранить монументальные произведения и оценить актуальность тех, что из гипса или на скорую руку отлиты из бетона, — отметил Киселёв.

По мнению ведущего, несправедливо, что в стране около 100 тысячи ленинских монументов, а число памятников Александру Пушкину или Петру Великому исчисляется лишь десятками.

Как писал NEWS.ru, 22 апреля коммунисты отметили 150-летний юбилей Ленина. Несмотря на коронавирус, акции памяти вождя прошли в городах России. Соблюдая социальную дистанцию, у мавзолея в Москве собрались руководители КПРФ.