КПРФ подала в Мосгорсуд иск об отмене итогов выборов в 205-м округе
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
12:59, 28 сентября 2021
Сергей ОбуховФото: instagram.com/sobuhov
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Член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов сообщил, что подал в Мосгорсуд иск об отмене итогов выборов в Госдуму в 205-м Преображенском округе Москвы. Стоит заметить, что это уже второй иск по данному запросу от партии коммунистов. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Только что подал в Мосгорсуд административный иск об отмене итогов выборов в 205-м округе. Буду и дальше защищать интересы москвичей и бороться против электронной машины фальсификаций, — сообщил Обухов.
Ранее пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме, член предвыборного штаба Московского отделения КПРФ Никита Попов сообщил, что полицейские заблокировали со всех сторон приёмную члена КПРФ, вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова. Силовики, по его словам, пытаются сорвать подачу исков от юристов партии против дистанционного электронного голосования. Обухов уточнил, что именно в этой приёмной хранятся все документы о фальсификации данных на выборах.