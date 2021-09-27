КПРФ подала в Мосгорсуд иск об отмене итогов выборов в 205-м округе

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Внесённый российским правительством в Госдуму законопроект о запрете судимым за ряд преступлений гражданам работать в такси означает, что государство признаёт данную сферу услуг общественно важной, рассказал NEWS.ru главный редактор сетевого издания «Бюро ИКС» Роберт Ян. Аналитик объяснил, что безопасность пассажира основана не только на технических возможностях автомобиля и знании ПДД, но и на создании для клиента «зоны комфорта».

Если пассажир понимает, что потенциально может пострадать от действий водителя, то он начнёт с настороженностью относится и ко всем таксистам. Он же не знает, кто конкретно сел за руль. Человеку...