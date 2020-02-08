Звезда сериала «Универ» актриса Мария Кожевникова пожаловалась на странную сыпь.
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Врачи так и не могут конкретно сказать, что это, — пишет Кожевникова.
Кожевникова сообщила, что разобралась с сыпью с помощью универсального средства, но загадка осталась. Поклонники актрисы предложили сразу несколько версий возможного заболевания — от нейродермита и аллергии на ткань до редко встречающегося рецидива ветрянки.
Как писал NEWS.ru, ранее Станислав Садальский оценил розовое платье актрисы Марии Кожевниковой, в котором она появилась на церемонии вручения кинопремии «Золотой орёл». Актёр отметил, что бывший депутат Госдумы «не устаёт удивлять тусовку красивыми нарядами».
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