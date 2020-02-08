https://static.news.ru/photo/1655e3ac-4a8c-11ea-8b16-fa163e074e61_660.jpg Мария Кожевникова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Звезда сериала «Универ» актриса Мария Кожевникова пожаловалась на странную сыпь.

Как сообщило издание StarHit, актриса написала в своём блоге, что у неё на рёбрах и животе появились странные высыпания и она не понимает, что могло послужить причиной заболевания, поскольку уже переболела ветрянкой.

Врачи так и не могут конкретно сказать, что это, — пишет Кожевникова.

Кожевникова сообщила, что разобралась с сыпью с помощью универсального средства, но загадка осталась. Поклонники актрисы предложили сразу несколько версий возможного заболевания — от нейродермита и аллергии на ткань до редко встречающегося рецидива ветрянки.

Как писал NEWS.ru, ранее Станислав Садальский оценил розовое платье актрисы Марии Кожевниковой, в котором она появилась на церемонии вручения кинопремии «Золотой орёл». Актёр отметил, что бывший депутат Госдумы «не устаёт удивлять тусовку красивыми нарядами».