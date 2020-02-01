https://static.news.ru/photo/3d4e5f16-44b0-11ea-9c68-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Станислав Садальский оценил розовое платье актрисы Марии Кожевниковой, в котором она появилась на церемонии вручения кинопремии «Золотой орёл».

Актёр отметил, что бывший депутат Госдумы «не устаёт удивлять тусовку красивыми нарядами».

Ну согласитесь, красиво? — спрашивает актёр подписчиков на публикацию фотографии Кожевниковой в Instagram.

@stassadal

На пост Садальский поставил хештег «Бездна вкуса», чем привёл в недоумение подписчиков. Но больше всего пользователей озадачила цитата Пикассо, которую маэстро привёл в качестве комментария вкуса Кожевниковой:

Жизнь в розовом цвете. Пабло Пикассо: «Цвет — это та область, где наш разум соприкасается со Вселенной».

Некоторые пользователи, не поняв тонкого юмора актёра, заявили, что не по-мужски обсуждать женские наряды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Станислав Садальский встал на сторону певицы Ирины Отиевой, которую в шоу Андрея Малахова выставили в неприглядном виде. Актёр посвятил приятельнице целый пост в Instagram.