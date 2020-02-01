Станислав Садальский оценил розовое платье актрисы Марии Кожевниковой, в котором она появилась на церемонии вручения кинопремии «Золотой орёл».
Актёр отметил, что бывший депутат Госдумы «не устаёт удивлять тусовку красивыми нарядами».
Ну согласитесь, красиво? — спрашивает актёр подписчиков на публикацию фотографии Кожевниковой в Instagram.
На пост Садальский поставил хештег «Бездна вкуса», чем привёл в недоумение подписчиков. Но больше всего пользователей озадачила цитата Пикассо, которую маэстро привёл в качестве комментария вкуса Кожевниковой:
Жизнь в розовом цвете. Пабло Пикассо: «Цвет — это та область, где наш разум соприкасается со Вселенной».
Некоторые пользователи, не поняв тонкого юмора актёра, заявили, что не по-мужски обсуждать женские наряды.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Станислав Садальский встал на сторону певицы Ирины Отиевой, которую в шоу Андрея Малахова выставили в неприглядном виде. Актёр посвятил приятельнице целый пост в Instagram.
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