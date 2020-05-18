Минтруд России предрёк появление ещё миллиона безработных в мае-июне

https://static.news.ru/photo/60fbc07c-21ea-11ea-b0fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков спрогнозировал увеличение количества безработных в России с 1,6 миллиона человек до 2,5 миллиона в июне.

Оцениваю ситуацию как довольно серьёзную для рынка труда РФ. Но не называю катастрофической... Мы понимаем, что у нас в мае-июне количество безработных будет расти <...> до 2,5 миллиона зарегистрированных безработных, — цитирует Котякова РИА Новости.

По словам Котякова, прогнозируемый уровень безработицы в России — «небольшой, с учётом анализа опыта других стран». Министр заявил, что не видит предпосылок к социальному взрыву, но признал «определённое напряжение, выраженное в недовольстве граждан относительно карантинных мер».

Как писал NEWS.ru, депутаты от «Единой России» выступили с инициативой о внедрении в стране системы страхования от безработицы.