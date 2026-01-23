Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 16:55

Котлеты совсем перестала жарить: готовлю митлоф — нужен фарш и баклажан. Никакой мороки с лепкой и брызгами масла

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот митлоф я полюбила с первого раза и часто делаю его, когда не хочу лепить котлеты. Казалось бы, обычный мясной рулет, но стоит добавить баклажан — и блюдо сразу становится мягче, сочнее и легче. Баклажаны тут совсем не «выпирают», а аккуратно делают фарш нежным и ароматным. Готовлю такой митлоф и летом, и зимой — он хорош и горячим, и на следующий день в нарезке.

Ингредиенты: свиной фарш — 600 г, говяжий фарш — 400 г, баклажан — 1 крупный (около 360 г очищенного), репчатый лук — 120 г, чеснок — 3 зубчика, манная крупа — 3 ст. л., соевый соус — 3 ст. л., прованские травы — 1 ч. л., кетчуп — 3 ст. л. (1 в фарш + 2 сверху), вода — 2–3 ст. л., соль — по вкусу, растительное масло — для формы

Приготовление: баклажан нарежьте мелкими кубиками, слегка посолите и оставьте на 15 минут. Затем промойте, хорошо отожмите лишнюю влагу. Лук и чеснок мелко нарежьте. В большой миске соедините оба вида фарша, баклажан, лук, чеснок, манную крупу, соевый соус, прованские травы, 1 столовую ложку кетчупа и воду. Посолите по вкусу и тщательно вымесите массу — чем лучше вымешаете, тем сочнее будет митлоф. Форму для выпечки смажьте маслом, выложите фарш, придавая форму аккуратной «буханки». Сверху смажьте оставшимся кетчупом. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 50–60 минут. Готовому митлофу дайте постоять 10 минут — так он лучше нарезается и остаётся сочным.

Ранее мы делились рецептом блинов из 5 яиц по бабушкиному рецепту. Готовим и на Масленицу, и в будни.

Проверено редакцией
Читайте также
Тертая картошка и пучок укропа — отправляю в форму. Через час на столе пирог «Из детства» — с хрустящей корочкой и нежной начинкой
Общество
Тертая картошка и пучок укропа — отправляю в форму. Через час на столе пирог «Из детства» — с хрустящей корочкой и нежной начинкой
Делаю из курицы, сыра и теста сочные кармашки. Обжариваю — вкуснее любой шаурмы
Общество
Делаю из курицы, сыра и теста сочные кармашки. Обжариваю — вкуснее любой шаурмы
Лавашные истории всегда выручают: этот рулет напомнил пельмени, а готовить его 10 минут
Общество
Лавашные истории всегда выручают: этот рулет напомнил пельмени, а готовить его 10 минут
Самая хрустящая курочка — попробовал одну фишку и теперь готовлю так всегда: делюсь рецептом
Общество
Самая хрустящая курочка — попробовал одну фишку и теперь готовлю так всегда: делюсь рецептом
Вкусный рецепт для старого Нового года: баклажаны с тофу на сковороде
Семья и жизнь
Вкусный рецепт для старого Нового года: баклажаны с тофу на сковороде
фарш
мясо
баклажаны
котлеты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не ради пейзажей»: режиссер «Аватара» объяснил переезд в Новую Зеландию
«Сигнал тревоги»: Мясников предупредил об опасном симптоме инфаркта
Американец с болезнью Альцгеймера второй раз женился на супруге
Зеленский увидел в ВСУ фундамент для объединенных сил Европы
В АКОРТ заявили о снижении цен на молоко
Названы даты презентации новых устройств Apple
Экономист допустил снижение курса доллара до рекордно низких значений
После рейда «Здорового Отечества» с рынка в Одинцово выгнали нелегалов
Первая ракетка мира надела платье, посвященное критикующей Россию певице
Блокпост появился около школьного туалета в российском городе
Рособрнадзор назвал условие для отмены ЕГЭ
Куда сходить в Москве в выходные 24–25 января: День студента в столице!
В Госдуме призвали к последовательной отмене ЕГЭ
Критик Шпагин раскрыл, зачем Богомолову пост ректора Школы-студии МХАТ
Цифровая стройка без иллюзий: какие технологии реально работают
Турецкий певец Semicenk впервые выступит в Москве
«Истерические идеи»: член СВОП о предложении Каллас создать спецтрибунал
«Лишить власти»: в Британии пришли в ярость после выходки Зеленского
В МИД Ирана назвали точное число жертв беспорядков
«Полностью эстетик»: Ургант отправился в первый тур по США и Канаде
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.