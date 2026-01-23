Котлеты совсем перестала жарить: готовлю митлоф — нужен фарш и баклажан. Никакой мороки с лепкой и брызгами масла

Этот митлоф я полюбила с первого раза и часто делаю его, когда не хочу лепить котлеты. Казалось бы, обычный мясной рулет, но стоит добавить баклажан — и блюдо сразу становится мягче, сочнее и легче. Баклажаны тут совсем не «выпирают», а аккуратно делают фарш нежным и ароматным. Готовлю такой митлоф и летом, и зимой — он хорош и горячим, и на следующий день в нарезке.

Ингредиенты: свиной фарш — 600 г, говяжий фарш — 400 г, баклажан — 1 крупный (около 360 г очищенного), репчатый лук — 120 г, чеснок — 3 зубчика, манная крупа — 3 ст. л., соевый соус — 3 ст. л., прованские травы — 1 ч. л., кетчуп — 3 ст. л. (1 в фарш + 2 сверху), вода — 2–3 ст. л., соль — по вкусу, растительное масло — для формы

Приготовление: баклажан нарежьте мелкими кубиками, слегка посолите и оставьте на 15 минут. Затем промойте, хорошо отожмите лишнюю влагу. Лук и чеснок мелко нарежьте. В большой миске соедините оба вида фарша, баклажан, лук, чеснок, манную крупу, соевый соус, прованские травы, 1 столовую ложку кетчупа и воду. Посолите по вкусу и тщательно вымесите массу — чем лучше вымешаете, тем сочнее будет митлоф. Форму для выпечки смажьте маслом, выложите фарш, придавая форму аккуратной «буханки». Сверху смажьте оставшимся кетчупом. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 50–60 минут. Готовому митлофу дайте постоять 10 минут — так он лучше нарезается и остаётся сочным.

