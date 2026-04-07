07 апреля 2026 в 05:06

Котлеты под шубкой — что-то новое! Мясо по-французски рядом не стояло. Вот рецепт

Это блюдо — гениальная альтернатива классическому мясу по-французски, где не требуется ювелирно нарезать дорогую телятину. Все что нужно — фарш, пара картофелин и немного сыра.

Что понадобится

Фарш — 500 г, яичный желток — 1 шт., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, картофель — 3-4 шт. (средние), лук репчатый — 1-2 шт., масло растительное — для жарки, сыр моцарелла — 150 г, зелень укропа — пучок.

Для соуса бешамель: масло сливочное — 30 г, мука пшеничная — 1,5 ст. л., молоко — 250 мл, мускатный орех — щепотка, соль — по вкусу.

Как готовлю

Приготовьте фарш, смешав мясную основу с яичным желтком, солью и перцем, и тщательно его отбейте. Картофель отварите в подсоленной воде, не разваривая.

Сформируйте из фарша четыре равные лепешки и обжарьте их на разогретом растительном масле с двух сторон до румяной корочки, не доводя до полной готовности.

Растопите в сотейнике сливочное масло, всыпьте муку и обжарьте ее, помешивая, около минуты. Влейте молоко, добавьте щепотку мускатного ореха и соль и варите, постоянно помешивая, до загустения.

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте в масле до карамельного оттенка. Отварной картофель нарежьте тонкими ломтиками, сыр натрите на терке, зелень мелко порубите.

На противень, застеленный пергаментом, выложите мясные лепешки. На каждую положите слой лука, накройте ломтиками картофеля внахлест.

Посыпьте зеленью, равномерно покройте соусом бешамель и завершите слоем натертого сыра. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
