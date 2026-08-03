Котлеты надоели — фарш мешаю с картошкой: зразы — семейный ужин за копейки, съедают по две порции

Котлеты надоели — фарш мешаю с картошкой: зразы — семейный ужин за копейки, съедают по две порции

Беру фарш и вместо котлет на ужин готовлю зразы. Всего то нужно добавить немного картошки и семейный ужин за копейки готов. Домашние уплетают зразы по две порции и просят еще, настолько им нравится их нежность и румяная корочка.

Для приготовления отварите 1 кг картофеля, разомните в пюре, остудите, добавьте 1 яйцо, 3-4 ст. л. муки, соль и замесите мягкое тесто. Отдельно обжарьте 400 г фарша с мелко нарезанной луковицей, солью и перцем. Сформируйте лепешки из картофельной массы, в центр каждой положите начинку, защипните края, придайте овальную форму и обжаривайте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить зразы с фаршем. Удивило, что картофельное тесто легко поддается лепке и остается нежным после жарки. А если зразы дополнительно обвалять в муке или панировочных сухарях, у них получается обалденная корочка.

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