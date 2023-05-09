Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы Космонавты с МКС напомнили россиянам о необходимости хранить память об участниках ВОВ

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с Днем Победы, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». Также они подчеркнули важность сохранения и приумножения памяти об участниках Великой Отечественной войны.

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляем вас с Днём Победы! Для всех нас это самый главный праздник, отмечаемый в каждом доме, в каждой семье. В нашей памяти навсегда останется великий подвиг наших предков, — сказал Прокопьев.

Петелин подчеркнул, что в этот день россияне чтут память тех, кто «отдал ради великой Победы все силы, здоровье и самое ценное — свою жизнь». Федяев призвал сохранить память об участниках Великой Отечественной войны, рассказывая об их подвиге следующим поколениям.

Прокопьев и Петелин прибыли на МКС на корабле «Союз МС-22» 21 сентября 2022 года вместе с американцем Фрэнком Рубио. Федяев присоединился к ним 2 марта 2023 года, прилетев в составе экипажа американского корабля Crew Dragon вместе с астронавтами США Стивеном Боуэном и Вуди Хобургом, а также астронавтом из ОАЭ Султаном Аль-Нейади.

Ранее сообщалось, что Прокопьев и Петелин вернулись на борт Международной космической станции (МКС) после более чем семи часов работы в открытом космосе. При этом по плану они должны были уложиться в 6 часов 22 минуты.