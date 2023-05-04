Российские космонавты провели семь часов в открытом космосе Космонавты Прокопьев и Петелин провели семь часов в открытом космосе

Фото: Роскосмос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на борт Международной космической станции (МКС) после более чем семи часов работы в открытом космосе, сообщил Роскосмос в Telegram. При этом по плану они должны были уложиться в 6 часов 22 минуты.

Выходной люк закрыт! Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели за бортом МКС 7 часов 11 минут, — отмечается в сообщении.

Космонавты покинули борт МКС в 23:00 мск, а вернулись в 06:11 мск. За время, проведенное в открытом космосе, Прокопьев и Петелин перенесли с помощью европейского манипулятора ERA шлюзовую камеру с модуля «Рассвет» на модуль «Наука». С борта МКС им помогал еще один российский космонавт — Андрей Федяев.

Когда шлюзовую камеру не получилось установить на модуль в автоматическом режиме, манипулятор перевели в режим «податливости». Космонавты вручную выпрямили ориентацию шлюзовой камеры относительно модуля и успешно ее пристыковали.

Ранее сообщалось, что российские космонавты на МКС во время майских праздников будут отдыхать меньше, чем остальные россияне. Их график оказался следующим: 1–5 мая — рабочие дни, 9 мая — выходной. Сейчас на МКС работают трое российских космонавтов: Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, прибывшие на корабле «Союз МС-22» 21 сентября 2022 года, а также Андрей Федяев, который прибыл 2 марта 2023 года на американском корабле Crew Dragon.