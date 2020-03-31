Лётчик-космонавт Андрей Борисенко прокомментировал новость о том, что большая часть регионов РФ ввели режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
Я думаю, что всем людям надо избавиться от этого слова и ощущения — изоляция. Можно отнестись к этому более спокойно, без ощущения того, что ты попал в какую-то ловушку, что тебе сложно и тяжело, — отметил Герой России в разговоре с телеканалом «360».
С этим мнением согласился капитан 1-го ранга подводной лодки в отставке Сергей Апрелев. По его мнению, россияне могут устроить вечеринку даже по Skype. Поэтому не нужно паниковать.
В свою очередь полярник с 30-летним стажем Николай Осокин заявил, что нынешняя изоляция может быть тяжелее, чем добровольная зимовка с небольшой командой в бескрайних снегах. У людей нет выбора, поэтому самоизоляция даётся с трудом.
Как ранее писал NEWS.ru, бывший астронавт NASA Скотт Келли сравнил карантин, введённый в связи с пандемией коронавируса, с жизнью на космической станции.