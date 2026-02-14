Зимняя Олимпиада — 2026
«Косить бесполезно»: биолог раскрыла главную опасность клена и борщевика

Биолог Герасимова: клен и борщевик умеют быстро захватывать территории

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Американский клен и борщевик представляют серьезную опасность для экосистемы, поскольку стремительно захватывают территории, заявила в беседе с ТАСС биолог Анна Герасимова. По ее словам, борщевик показывается первым по весне, выбрасывает огромные листья и другим растениям просто не хватает света.

Им не питаются никакие насекомые, он выделяет особые фитонциды. Косить его плюс-минус бесполезно, даже крошечный обрубок постарается выкинуть миниатюрное соцветие и завершить плодоношение любой ценой, — отметила эксперт.

Она добавила, что клен «тоже не подарок». Он растет с такой скоростью, что ни одно другое дерево не выдерживает конкуренции с ним за свет, воду и минеральные вещества в почве. Причем на вырубку клен реагирует мощной порослью новых побегов, а многочисленные семена-вертолетики очень быстро захватывают территорию, резюмировала Герасимова.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что в России начнут искоренять ясенелистный клен и борщевик Сосновского. Оба вида вошли в перечень инвазивных растений от Рослесхоза. Сок борщевика вызывает сильные ожоги на коже, а листва клена усиливает токсичность автомобильных выхлопов.

