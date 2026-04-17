Кошари: египетский плов, покоривший ЮНЕСКО, — сытное чудо из доступных ингредиентов

Это блюдо — больше, чем просто еда. Кошари, недавно внесенный в список нематериального наследия ЮНЕСКО, представляет собой гастрономический символ Египта.

Что понадобится

Для лука: 2-3 луковицы, 2-3 ст. л. муки, 300–400 мл масла для фритюра, соль. Для соуса: луковица, 2 зубчика чеснока, 400 г томатов, 1 ст. л. уксуса, по 1 ч. л. кориандра и зиры, 0,5 ч. л. чили, соль, перец. Для основы: 200 г чечевицы, 200 г риса, 150 г макарон-рожков, банка нута (240 г), 2 ст. л. масла, 1 ч. л. кориандра, соль, перец. Для подачи: лимонный сок, зира, кориандр.

Как я готовлю

Лук режу, обваливаю в муке, жарю во фритюре до хруста. Масло сохраняю.

Для соуса пассерую лук на масле, добавляю чеснок и специи, затем томаты, тушу 15 минут. В конце вливаю уксус. Чечевицу варю 15–20 минут.

Рис замачиваю, прогреваю на масле со специями, заливаю водой, томлю 15–20 минут, даю постоять. Макароны варю аль денте.

Нут прогреваю. На блюдо выкладываю: рис с чечевицей, макароны, часть соуса, нут, половину лука. Остатки соуса и лука подаю отдельно.

Дмитрий Демичев
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
