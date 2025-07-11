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11 июля 2025 в 16:47

Коржики без хлопот: нежные как облачко — сладкие как детство

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется чего-то домашнего, простого и с настроением из детства, я пеку эти творожные коржики. Они получаются нежные, рассыпчатые, с румяной сахарной корочкой и приятным творожным вкусом.

Ингредиенты: творог — 250 г, мука — 380–400 г, яйца — 2 шт., масло — 200 г, соль — щепотка, разрыхлитель — 0,5 ч. л., ванильный сахар — 2 ч. л., сахарная пудра — 2 ст. л., сахар для обсыпки — 140 г.

Масло тру прямо в муку, добавляю все сухие ингредиенты. Творог растираю с желтками и пудрой, соединяю с мучной крошкой и замешиваю тесто. После короткого отдыха в холодильнике раскатываю, вырезаю фигурки, смазываю белком, щедро посыпаю сахаром и отправляю в духовку на 20 минут при 180°C. Коржики получаются ароматными, с хрустящей корочкой — и исчезают за одно чаепитие.

Когда времени в обрез, а гости уже на пороге, выручат эти нежные овощные котлетки. Они готовятся из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме. Кабачки и картофель создают идеальный дуэт — котлеты получаются сочными внутри с хрустящей корочкой снаружи. Подавайте их со сметаной и зеленью — это беспроигрышный вариант!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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