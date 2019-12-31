https://static.news.ru/photo/ef639af8-2bbb-11ea-b6b7-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Великий Гэтсби» Фото: Warner Bros.

Организуемые МИД России новогодние мероприятия не проводятся за счёт бюджетных средств ведомства.

ГлавУпДК при МИД РФ является коммерческим предприятием, среди филиалов которого — загородные отели «Завидово» и «Москоу Кантри Клаб», — говорится в поступившем в «Интерфакс» комментарии предприятия.

Уточняется, что расходы на организацию новогодних мероприятий связаны с необходимостью проведения праздничной программы для всех желающих отдохнуть в «Завидово» во время каникул.

Данное мероприятие не проводится за счёт бюджетных средств МИД РФ, — подчеркнули в ГлавУпДК.

Ранее NEWS.ru писал, что тендер на проведение вечеринки появился на госзакупках. По данным государственного портала, сотрудники Министерства иностранных дел России хотят устроить вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» (персонаж одноимённого романа Фрэнсиса Фицджеральда, эксцентричный богач). Мероприятие планируется провести в комплексе отдыха «Завидово», который расположен в Тверской области. Антураж дискотеки должен соответствовать началу XX века в США. Праздник должен состояться в ночь с 31 декабря на 1 января. Бюджет — около 3,9 млн рублей. Организаторы обещают гостям «шампанское рекой, море огней и веселья».