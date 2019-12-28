https://static.news.ru/photo/8cf6f882-2b17-11ea-a7ab-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Великий Гэтсби» Фото: Warner Bros. Pictures

Сотрудники Министерства иностранных дел России хотят устроить вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» (персонаж одноимённого романа Фрэнсиса Фицджеральда, эксцентричный богач). Мероприятие планируется провести в комплексе отдыха «Завидово», который расположен в Тверской области.

Антураж дискотеки, согласно заявке на портале госзакупок, должен соответствовать началу XX века в США. Праздник должен состояться в ночь с 31 декабря на 1 января. Бюджет — около 3,9 млн рублей. Организаторы обещают гостям «шампанское рекой, море огней и веселья».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России могут ввести дополнительные нравственные правила поведения государственных служащих во время корпоративных мероприятий. С предложением контролировать отдыхающих чиновников к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву обратился депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

По словам депутата, чиновники являются «лицом государства», поэтому сообщения о непристойном поведении госслужащих на праздничных встречах подрывают авторитет и портят имидж государственной власти.