Сотрудники Министерства иностранных дел России хотят устроить вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» (персонаж одноимённого романа Фрэнсиса Фицджеральда, эксцентричный богач). Мероприятие планируется провести в комплексе отдыха «Завидово», который расположен в Тверской области.
Антураж дискотеки, согласно заявке на портале госзакупок,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в России могут ввести дополнительные нравственные правила поведения государственных служащих во время корпоративных мероприятий. С предложением контролировать отдыхающих чиновников к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву обратился депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
По словам депутата, чиновники являются «лицом государства», поэтому сообщения о непристойном поведении госслужащих на праздничных встречах подрывают авторитет и портят имидж государственной власти.
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