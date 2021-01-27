Коронавирусные стационары Москвы впервые с лета загружены менее чем на 50%

https://static.news.ru/photo/991841be-6083-11eb-9539-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в столице РФ продолжает улучшаться.

Городской глава в своём личном блоге указал , что за прошедшую неделю число выявляемых случаев коронавирусной инфекции не превышало 2–3 тыс. в сутки, снизилось и количество госпитализаций.

В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек — впервые с середины июня прошлого года, — подчеркнул Собянин.

Как писал NEWS.ru, московский мэр объявил о снятии в столице ряда ограничений, связанных с коронавирусом. В частности, удалённая работа больше не является обязательной. Руководители организаций и предприятий теперь могут самостоятельно решить, стоит ли оставлять сотрудников на удалёнке.

Собянин сообщил, что власти Москвы намерены создать условия для максимально быстрого восстановления экономики. Он отметил, что ещё не все ограничения отменены, о новых изменениях будет объявлено дополнительно. Мэр призвал москвичей не забывать об осторожности, так как вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но не исчезла. Вместе с тем он назвал отмену ряда ограничений «общей победой». По словам Собянина, сделан ещё один шаг по возвращению Москвы к нормальной жизни.