https://static.news.ru/photo/f7826566-4c13-11ea-8178-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр образования и науки Валерий Фальков заявил, что в студенческой среде наблюдается беспокойство из-за коронавируса. Однако ведомство работает с этими ситуациями.

По его словам, проблемы отрабатываются с руководителями университетов, передаёт РИА Новости.

На данный момент я не вижу ничего критического. Есть определённое беспокойство в студенческой среде, — подчеркнул он.

Чиновник отметил, что в сложившейся обстановке российские власти не будут менять вектор взаимодействия с вузами из Китая и переориентироваться на латиноамериканские учреждения.

Партнёры друг другу помогают в беде, а не отказываются и не переориентируют свои приоритеты, — заключил он.

К 10 февраля число жертв коронавируса увеличилось до 908 человек, инфицированы около 40 тысяч. Все летальные случаи, за исключением одного, зафиксированы в Китае. С начала эпидемии более 3,2 тысячи человек выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ распорядилось создать в стране запас индивидуальных средств защиты на случай распространения коронавируса нового типа по российской территории. Роспотребнадзору поручили рассчитать количество масок, Росрезерву, Минпромторгу и Минфину — предоставить совместное предложение по их количеству и назвать необходимую для их закупки сумму.