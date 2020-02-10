Министр образования и науки Валерий Фальков заявил, что в студенческой среде наблюдается беспокойство из-за коронавируса. Однако ведомство работает с этими ситуациями.
По его словам, проблемы отрабатываются с руководителями университетов,
На данный момент я не вижу ничего критического. Есть определённое беспокойство в студенческой среде, — подчеркнул он.
Чиновник отметил, что в сложившейся обстановке российские власти не будут менять вектор взаимодействия с вузами из Китая и переориентироваться на латиноамериканские учреждения.
Партнёры друг другу помогают в беде, а не отказываются и не переориентируют свои приоритеты, — заключил он.
К 10 февраля число жертв коронавируса увеличилось до 908 человек, инфицированы около 40 тысяч. Все летальные случаи, за исключением одного, зафиксированы в Китае. С начала эпидемии более 3,2 тысячи человек выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ распорядилось создать в стране запас индивидуальных средств защиты на случай распространения коронавируса нового типа по российской территории. Роспотребнадзору поручили рассчитать количество масок, Росрезерву, Минпромторгу и Минфину — предоставить совместное предложение по их количеству и назвать необходимую для их закупки сумму.
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