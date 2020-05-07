Коронавирус стал дополнительным испытанием для людей с инвалидностью

https://static.news.ru/photo/a4b64504-9052-11ea-9ff2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство людей, имеющих инвалидность, столкнулись с серьёзными проблемами во время эпидемии коронавируса.

Как пишет «Ридус», многие из них не могут обойтись без помощи родителя или опекуна ни дома на самоизоляции, ни в больнице в случае госпитализации.

Часто люди с инвалидностью проживают в неполных семьях и тогда в случае госпитализации их близких они остаются дома совершенно одни. Об этом рассказала председатель Совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет (ВОРДИ) Елена Клочко.

Кроме того, данная категория людей маломобильна и подвержена инфекциям, всё это усложняет оперативную диагностику заболеваний. Для них выезд на диагностику — всегда тяжелейшая процедура.

По словам Клочко, опрос о необходимости сопровождения инвалидов при госпитализации, нуждающихся в постоянной помощи, давно и неоднократно поднимался, но не решён до сих пор.

Основной довод представителей здравоохранения — невозможность выделения персонала по дополнительному уходу за инвалидом в медучреждениях, и так было и до пандемии коронавируса, — отметила она.

Как писал NEWS.ru ранее, после пандемии коронавирусной инфекции в России может увеличиться количество инвалидов. Это связано с тем, что одним из осложнений после пневмонии, которую вызывает коронавирус, является фиброз лёгких. Он приводит к нарушению функций органов и дыхательной недостаточности.